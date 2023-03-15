Гурулев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурулев Антон

Мать: Гурулева Наталья

Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Гурулев Константин

Мать ребёнка: Гурулева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурулев Александр

Мать ребёнка: Гурулева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурулева ?

Смерть
Неизвестно
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