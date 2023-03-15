Гурулев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурулев Антон
Мать: Гурулева Наталья
Рождение ребёнка
08.02.1897
Сын: Гурулев Константин
Мать ребёнка: Гурулева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев Александр
Мать ребёнка: Гурулева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурулева ?
Смерть
Неизвестно