Власова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1902
Дочь: Косенкова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Маркович
Сычёвка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1917
Дочь: Конобеева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Маркович
Смерть
Неизвестно