Власова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1902

Дочь: Косенкова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Маркович

Сычёвка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1917

Дочь: Конобеева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Маркович

Смерть
Неизвестно
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