Викторов Семен Никитович
Место рожденияРоманцево
Дата рождения18.07.1879
Дата смерти01.11.1936
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1879
Отец: Гусев Никита Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Викторов Николай Семенович
Мать ребёнка: Викторова Василиса Калистратовна
Елизаветинка, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1925
Дочь: Юдина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Викторова Василиса Калистратовна
Смерть
01.11.1936
Электрогорск, Электрогорск, Московская область