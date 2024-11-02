Викторов Семен Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикторов Семен Никитович

Викторов Семен Никитович

Место рождения

Романцево

Дата рождения

18.07.1879

Дата смерти

01.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1879

Отец: Гусев Никита Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Викторов Николай Семенович

Мать ребёнка: Викторова Василиса Калистратовна

Елизаветинка, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1925

Дочь: Юдина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Викторова Василиса Калистратовна

Смерть
01.11.1936
Электрогорск, Электрогорск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.