Прусакова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прусаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан Ламанской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#82
Смерть
Неизвестно