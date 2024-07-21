Прусакова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прусаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прусаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Прусаков Михаил Афанасьевич

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан Ламанской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#82
Смерть
Неизвестно

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