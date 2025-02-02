Можайская Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМожайская Вера

Можайская Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барч Герман Германович

Мать: Медведева Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можайская Алиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можайская Владлена

Отец ребёнка: не указан

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