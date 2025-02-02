Можайская Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барч Герман Германович
Мать: Медведева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можайская Алиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можайская Владлена
Отец ребёнка: не указан