Скучихина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Скучихин Степан Никифоров
Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скучихин Максим Никифоров
Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Белотелова Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев
Смерть
Неизвестно