Скучихина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скучихина Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Скучихин Степан Никифоров

Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Скучихин Яков Никифоров

Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скучихин Максим Никифоров

Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Белотелова Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Скучихин Никифор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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