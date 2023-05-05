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Богданов Алимпий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Алексей Алимпиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Поздняя (Богданова) Надежда Алимпиевна

Мать ребёнка: не указана

Полуяново 1-е, Бескатовская волость, Городокский уезд
Смерть
Неизвестно

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