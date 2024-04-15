Котенко Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1873 ст.
Дата смерти08.01.1879 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.
Отец: Котенко Василий Андреевич
Мать: Котенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X5-S?i=575&cc=3511744
Крещение
07.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
08.01.1879 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.01.1879 ст.
на общественном кладбище