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Котенко Сергей Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.10.1873 ст.

Дата смерти

08.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1832 и 1840 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.

Отец: Котенко Василий Андреевич

Мать: Котенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X5-S?i=575&cc=3511744
Крещение
07.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
08.01.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.01.1879 ст.
на общественном кладбище
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