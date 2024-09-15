Букалов Яков Митрофанов
Место рожденияТимский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1797 и 1799
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1797 и 1799
Отец: Букалов Митрофан Архипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Букалов Илья Яковлев
Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова
Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Букалова) Агафья Яковлева
Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Букалова) Елена Яковлва
Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова
Смерть
1836