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Букалов Яков Митрофанов

Место рождения

Тимский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1797 и 1799

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1799

Отец: Букалов Митрофан Архипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Букалов Илья Яковлев

Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Буколов Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Букалова) Агафья Яковлева

Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Букалова) Елена Яковлва

Мать ребёнка: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Смерть
1836

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