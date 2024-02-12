Трофимов Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Трофимов Илья

Мать: Ильина Вера Федоровна

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