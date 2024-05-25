Берестова (--) Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Берестова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Берестов Егор Петрович
Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно