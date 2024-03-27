Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аляутдинов Абдулхай
Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Имаметдинова Шайде
Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде
Рождение ребёнка
1912
Сын: Аляутдинов Абдулхак
Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде
Рождение ребёнка
1917
Сын: Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович
Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Аляутдинов Хамит
Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде
Смерть
1947