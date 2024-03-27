Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Аляутдинов Абдулхай

Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Имаметдинова Шайде

Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде

Рождение ребёнка
1912

Сын: Аляутдинов Абдулхак

Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде

Рождение ребёнка
1917

Сын: Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович

Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Аляутдинов Хамит

Мать ребёнка: Хабибуллина Саджиде

Смерть
1947
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