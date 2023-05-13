Денисов АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1971

Отец: Денисов ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ

Мать: Денисова ЗИНАИДА

Бракосочетание
1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 2005

Жена: скрыто настройками приватности

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