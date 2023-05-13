Денисов АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1971
Отец: Денисов ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ
Мать: Денисова ЗИНАИДА
Бракосочетание
1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 2005
Жена: скрыто настройками приватности