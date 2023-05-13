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Зайнуллины Ибрагим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

Рождение ребёнка
27.02.1961

Сын: Зайнуллин Асхат Ибрагимович

Мать ребёнка: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

Смерть
Неизвестно

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