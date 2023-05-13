Зайнуллины Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1961
Сын: Зайнуллин Асхат Ибрагимович
Мать ребёнка: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна
Смерть
Неизвестно