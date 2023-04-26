Коркин Филимон Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти08.04.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Коркин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Елисавета Филимоновна
Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Коркин Василий Филимонович
Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.
Дочь: Коркина Агриппина Филимоновна
Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна
Фонд Д-60, оп 1, дело 559, 86 об
Смерть
08.04.1906 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 186 об. От старости