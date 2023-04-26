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Коркин Филимон Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

08.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Коркин Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Елисавета Филимоновна

Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коркин Василий Филимонович

Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна

Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Дочь: Коркина Агриппина Филимоновна

Мать ребёнка: Коркина Параскева Стефановна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 559, 86 об
Смерть
08.04.1906 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 186 об. От старости

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