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Михаил Родионович

Место рождения

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 19.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Родион Корнилович

Мать: Анисия Семеновна

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1839
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Гражданство
С 1839
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 1839
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Между 1856 и 19.05.1858

Жена: Фекла Яковлевна

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Цветкова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Яковлевна

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
До 19.01.1896
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область

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