Михаил Родионович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо 19.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Родион Корнилович
Мать: Анисия Семеновна
Работа или профессия
С 1839
Крестьянин
Гражданство
С 1839
Россия
Место жительства
С 1839
Бракосочетание
Между 1856 и 19.05.1858
Жена: Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Цветкова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Яковлевна
Смерть
До 19.01.1896