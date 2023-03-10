Олонцев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонцев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Олонцев Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Алонцева Прасковья

Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Серова Матрёна Георгиевна

Мать ребёнка: Алонцева Прасковья

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олонцев Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Алонцева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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