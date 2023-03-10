Олонцев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Алонцева Прасковья
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Серова Матрёна Георгиевна
Мать ребёнка: Алонцева Прасковья
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олонцев Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Алонцева Прасковья
Смерть
Неизвестно