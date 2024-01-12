Павел Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Восприемник!!! МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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