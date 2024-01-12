Павел Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно