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Фоменко Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Фоменко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Фоменко Никифор Семенович

Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Фоменко Алексей Семенович

Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Дочь: (Фоменко) Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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