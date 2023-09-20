Фоменко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Фоменко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1909
Сын: Фоменко Никифор Семенович
Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Фоменко Алексей Семенович
Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.09.1918
Дочь: (Фоменко) Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна
Смерть
Неизвестно