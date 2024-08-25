Осикин Прокопий Яковлевич
Место рожденияВоронежская обл. Деревня Колыбелька
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Осикин Яков Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Бракосочетание
30.01.1894
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Осикин Гавриил Прокопьевич
Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: (Осикина) Антонина Прокопьевна
Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Филонов (Осикина) Нина Прокопьевна
Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно