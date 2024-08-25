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Осикин Прокопий Яковлевич

Место рождения

Воронежская обл. Деревня Колыбелька

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Осикин Яков Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Осикин Гавриил Прокопьевич

Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: (Осикина) Антонина Прокопьевна

Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Филонов (Осикина) Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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