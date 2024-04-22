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Николай Иванов

Место рождения

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

29.11.1826 ст.

Дата смерти

23.08.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1826 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: Прасковья Тихоновна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
29.09.1846 ст.

Жена: Мавра Диевна

Рождение ребёнка
15.03.1849 ст.

Дочь: Кулагина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мавра Диевна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.

Сын: Кулагин Исидор Николаевич

Мать ребёнка: Мавра Диевна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1866 ст.

Сын: Евсевий Николаев

Мать ребёнка: Мавра Диевна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
23.08.1880 ст.
Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
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