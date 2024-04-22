Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения29.11.1826 ст.
Дата смерти23.08.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1826 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: Прасковья Тихоновна
Бракосочетание
29.09.1846 ст.
Жена: Мавра Диевна
Рождение ребёнка
15.03.1849 ст.
Дочь: Кулагина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мавра Диевна
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.
Сын: Кулагин Исидор Николаевич
Мать ребёнка: Мавра Диевна
Рождение ребёнка
13.06.1866 ст.
Сын: Евсевий Николаев
Мать ребёнка: Мавра Диевна
Смерть
23.08.1880 ст.