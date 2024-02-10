Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна

Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна

Место рождения

с Омар Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Башаев Максим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1869 ст.

Муж: Егорушков Федор Зиновьевич

Рождение ребёнка
29.08.1870 ст.

Сын: Егорушков Федор Александрович

Отец ребёнка: Егорушков Федор Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.