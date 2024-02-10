Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна
Место рожденияс Омар Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Башаев Максим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1870 ст.
Сын: Егорушков Федор Александрович
Отец ребёнка: Егорушков Федор Зиновьевич
Смерть
Неизвестно