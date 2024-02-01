Баринова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1940
Дочь: Шкотова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1947
Дочь: Баринова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1953
Сын: Баринов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Марковица, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно