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Баринова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1940

Дочь: Шкотова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1947

Дочь: Баринова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.05.1953

Сын: Баринов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Михаил Николаевич

Марковица, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Баринов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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