Бузин Леонид
Место рожденияАшхабад
Дата рождения15.05.1950
Дата смерти16.10.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бузин (Бузин) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.1995