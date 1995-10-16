Бузин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузин Леонид

Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

15.05.1950

Дата смерти

16.10.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

После 1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бузин (Бузин) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.1995

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