Афанасович (Клюшина) Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасович (Клюшина) Яна

Место рождения

Россия ,г. Челябинск

Дата рождения

19.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1991 по 1996
Высшее | Current education:1
Бракосочетание
03.09.1994

Муж: Афанасович Дмитрий

Рождение ребёнка
17.03.1998

Сын: Афанасович Вячеслав

Отец ребёнка: Афанасович Дмитрий

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