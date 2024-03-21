Афанасович (Клюшина) Яна
Место рожденияРоссия ,г. Челябинск
Дата рождения19.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1991 по 1996
Высшее | Current education:1
Бракосочетание
03.09.1994
Муж: Афанасович Дмитрий
Рождение ребёнка
17.03.1998
Сын: Афанасович Вячеслав
Отец ребёнка: Афанасович Дмитрий