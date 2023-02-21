Ермилова Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Ермилов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Овдотья Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно