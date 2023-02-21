Ермилова Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Аксинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Ермилов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Ермилов Пахом Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Ермилов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Овдотья Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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