Мавра Петрова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Мавра Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Игнатий Иванов1836 г.р.
Дети
Дорофей Игнатов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дорофей Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Смерть
Неизвестно

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