Тарасова (Кузнецова) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Кузнецова) Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Зверева (Тарасова) Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.02.1810

Муж: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Тарасова) Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Тарасова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Тарасова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Тарасова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1850

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