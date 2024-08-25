Тарасова (Кузнецова) Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Зверева (Тарасова) Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович
Бракосочетание
13.02.1810
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Тарасова) Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Тарасова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Тарасова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Тарасова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Федорович
Смерть
До 1850