Загревская (Свешникова) Ольга
Место рожденияТамбовская обасть
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загревский Андрей
Отец ребёнка: Загревский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загревский Николай
Рождение ребёнка
1959
Сын: Загревский Сергей
Отец ребёнка: Загревский Николай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно