Загревская (Свешникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загревская (Свешникова) Ольга

Место рождения

Тамбовская обасть

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1940 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загревский Андрей

Отец ребёнка: Загревский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загревский Николай

Рождение ребёнка
1959

Сын: Загревский Сергей

Отец ребёнка: Загревский Николай

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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