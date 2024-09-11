Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1750
Муж: Лаврентий Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Федосей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Петр Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Зиновьев
Смерть
До 1805