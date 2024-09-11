Анна Макарова 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1756 г.р.

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1750

Муж: Лаврентий Зиновьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Федосей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Зиновьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Зиновьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1805
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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