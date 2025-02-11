Иван До 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1770, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Никифор Иванов1788 г.р.
Николай Иванов1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1797

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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