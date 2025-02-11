Иван
мужской, родился До 1770, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Никифор Иванов1788 г.р.
Николай Иванов1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно