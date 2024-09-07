Федеров Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Федор Ильич
Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1985
Дочь: Урослова (Федорова) Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна
Смерть
Неизвестно