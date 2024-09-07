Федеров Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедеров Илья Федорович

Федеров Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Федор Ильич

Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна

Рождение ребёнка
11.01.1985

Дочь: Урослова (Федорова) Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Федорова (Афанасьева) Роза Макаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.