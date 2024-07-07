Ершова (Путинцева) Наталья (Прасковья) Савельевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1890 ст.
Дата смерти07.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890 ст.
Бракосочетание
24.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Ершов (Юленков) Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Ершов (Юленков) Иван Федорович
Смерть
07.04.1971
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область