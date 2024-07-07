Ершова (Путинцева) Наталья (Прасковья) Савельевна 07.08.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершова (Путинцева) Наталья (Прасковья) Савельевна

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.08.1890 ст.

Дата смерти

07.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890 ст.

Отец: Путинцев Савелий Тихонович

Мать: Путинцева (Зыбина) Екатерина Яковлевна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1908 ст.

Муж: Ершов (Юленков) Иван Федорович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1911 ст.

Сын: Ершов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ершов (Юленков) Иван Федорович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Ершов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ершов (Юленков) Иван Федорович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.04.1971
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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