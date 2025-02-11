Темлянцев Стефан Васильевич
мужской, родился 27.10.1894, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 30.07.1965
ОтецТемлянцев Василий Николаевич05.03.1860 г.р.
МатьТемлянцева (Паринова) Ксения Смарагдовна10.01.1862 г.р.
Супруги
Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна21.12.1895 г.р.
Дети
(Темлянцева) Прасковья Степановна16.10.1913 г.р.
Темлянцев Иван Стефанович04.01.1915 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гниломедова (Темлянцева) Анна Степановна
Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темлянцев Пётр Степанович
Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна
Бракосочетание
14.01.1913
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: (Темлянцева) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
04.01.1915
Сын: Темлянцев Иван Стефанович
Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна
Смерть
30.07.1965