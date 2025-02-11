Темлянцев Стефан Васильевич 27.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Стефан Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.10.1894, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 30.07.1965

Отец
Темлянцев Василий Николаевич05.03.1860 г.р.
Мать
Темлянцева (Паринова) Ксения Смарагдовна10.01.1862 г.р.
Супруги
Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна21.12.1895 г.р.
Дети
(Темлянцева) Прасковья Степановна16.10.1913 г.р.
Темлянцев Иван Стефанович04.01.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1894

Отец: Темлянцев Василий Николаевич

Мать: Темлянцева (Паринова) Ксения Смарагдовна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гниломедова (Темлянцева) Анна Степановна

Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темлянцев Пётр Степанович

Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
14.01.1913

Жена: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: (Темлянцева) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Темлянцев Иван Стефанович

Мать ребёнка: Темлянцева (Степанищева) Анастасия Филипповна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.07.1965

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