Харина (Пальшина) Ефросинья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти05.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Головченко (Харина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Харина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович
Смерть
05.02.1949
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Причина смерти: Во время родов