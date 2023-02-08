Харина (Пальшина) Ефросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Пальшина) Ефросинья Семёновна

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пальшин Симеон Алексеев

Мать: Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Головченко (Харина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Харин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Харин Николай Павлович

Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Харина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Харин Павел Михайлович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.02.1949
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Причина смерти: Во время родов

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