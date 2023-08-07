Давыдов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1942
Сын: Давыдов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
14.09.1946
Дочь: Борисова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Вера Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно