Давыдов Владимир Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1942

Сын: Давыдов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
14.09.1946

Дочь: Борисова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Вера Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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