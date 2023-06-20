Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Михаил

Мать: Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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