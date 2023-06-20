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Петр
Петр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил
1903 г.р.
Мать
Мария Матвеевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец:
Михаил
Мать:
Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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