Михаил Леонтьев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802

умер Неизвестно

Отец
ЛеонтийДо 1780 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Абрам Михайлов1824 г.р.
Василий Михайлов1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Абрам Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Роман Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1851
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37/9

Смерть
Неизвестно

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