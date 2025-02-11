Михаил Леонтьев
мужской, родился 1802
умер Неизвестно
ОтецЛеонтийДо 1780 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Абрам Михайлов1824 г.р.
Василий Михайлов1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Абрам Михайлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Роман Михайлов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно