Кузнецов Варфоломей Иванович
Место рожденияд.Мостки Пензенской обл.
Дата рождения1905
Дата смерти15.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Илларионовна
Смерть
15.08.1942
Похороны
Неизвестно
Кузнецов Варфоломей Иванович красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Пензенская обл., Поимский р-н, д. Марьевка Дата и место призыва Поимский РВК, Пензенская обл., Поимский р-н Последнее ... Показать все