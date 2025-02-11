(Шевырев) Марья Фёдорова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шевырев) Марья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Шевырев Фёдор Трофимов1799 г.р.
Мать
Шевырева Матрёна Иванова1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шевырев Фёдор Трофимов

Мать: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

124 Семья

Смерть
Неизвестно

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