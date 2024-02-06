Никанова Апполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанова Апполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Николай Петровия

Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанов Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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