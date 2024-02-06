Никанова Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Никанов Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно