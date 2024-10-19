Шлепов Димитрий Михайлович 14.09.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шлепов Димитрий Михайлович

Место рождения

Скоморохово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1876

Жена: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна

Рождение
14.09.1877

Отец: Шлепов Михаил Фаддеевич

Мать: Евдокия Тимофеева

Скоморохово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: Шлепова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Шлепова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Шлепов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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