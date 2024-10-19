Шлепов Димитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1876
Рождение
14.09.1877
Отец: Шлепов Михаил Фаддеевич
Мать: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
15.11.1896
Дочь: Шлепова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Шлепова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1904
Сын: Шлепов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шлепова (Бабашкина) Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно