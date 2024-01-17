Баумгертнер Владислав Артрович
Место рожденияСвердловск
Дата рождения21.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1972
Свердловск
Рождение ребёнка
12.10.2002
Сын: Баумгертнер Роман Владиславович
Рождение ребёнка
11.09.2007
Сын: Баумгертнер Александр Владиславович
Рождение ребёнка
16.07.2015
Дочь: Баумгертнер Елизавета Владиславовна
Рождение ребёнка
19.06.2017
Сын: Баумгертнер Пётр Владиславович