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Баумгертнер Владислав Артрович

Место рождения

Свердловск

Дата рождения

21.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1972

Отец: Баумгертнер Артур Альбертович

Мать: Баумгертнер Татьяна Егоровна

Свердловск
Рождение ребёнка
12.10.2002

Сын: Баумгертнер Роман Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2007

Сын: Баумгертнер Александр Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.2015

Дочь: Баумгертнер Елизавета Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.06.2017

Сын: Баумгертнер Пётр Владиславович

Мать ребёнка: не указана

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