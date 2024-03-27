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Урманов Абдулла Шарафутдинович

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
10.11.1882

Жена: Урманова Забида Мифтахетдиновна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Урманов Тимербай Абдуллович

Мать ребёнка: Урманова Забида Мифтахетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1920
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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