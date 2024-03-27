Урманов Абдулла Шарафутдинович
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
10.11.1882
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1883
Сын: Урманов Тимербай Абдуллович
Мать ребёнка: Урманова Забида Мифтахетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1920
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия