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Сергей
Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1979
Пол
Мужской
Отец
Макутин Анатолий
1955 г.р.
Мать
Макутина (Поликушина) Ольга
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979
Отец:
Макутин Анатолий
Мать:
Макутина Ольга
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