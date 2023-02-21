Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей

Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979

Отец: Макутин Анатолий

Мать: Макутина Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close