Головина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Головин Афонасий Терентьевич
Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Головин Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Головин Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Головина) Стефанида Терентьевна
Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Головина) Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович
Смерть
Неизвестно