Головина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Головин Афонасий Терентьевич

Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Головин Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Головин Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Головина) Стефанида Терентьевна

Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Головина) Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Головин Терентий Петрович

Смерть
Неизвестно

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