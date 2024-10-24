Козьма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1779
Отец: Алексей Гаврилович
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.09.1801
Сын: Иосиф Кузьмич
Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.03.1803
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
24.03.1805
Сын: Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ирина Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1805
Дочь: Акулина Кузминична
Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.08.1811
Сын: Агафон Кузьмич
Мать ребёнка: Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Васса Кузминична
Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
22.09.1816
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна
Смерть
Неизвестно