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Козьма Алексеевич

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.11.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1779

Отец: Алексей Гаврилович

Мать: Елена Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Прокофьевна

Рождение ребёнка
02.09.1801

Сын: Иосиф Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1803

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1805

Сын: Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ирина Павловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1805

Дочь: Акулина Кузминична

Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1811

Сын: Агафон Кузьмич

Мать ребёнка: Ирина Павловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Васса Кузминична

Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1816

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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