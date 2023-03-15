(Голубкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубкова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919

Отец: Голубков Игнат Пименович

Мать: Матрона Фёдоровна

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