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(Голубкова) Наталья
(Голубкова) Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1919
Пол
Женский
Отец
Голубков Игнат Пименович
Мать
Матрона Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919
Отец:
Голубков Игнат Пименович
Мать:
Матрона Фёдоровна
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