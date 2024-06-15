Корнилович (Ермолович) Елизавета(Елижбета) Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолович Викентий
Мать: Ермолович Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна
Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корнилович Петр Брониславович
Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович
Смерть
Неизвестно