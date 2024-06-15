Корнилович (Ермолович) Елизавета(Елижбета) Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилович (Ермолович) Елизавета(Елижбета) Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1913 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолович Викентий

Мать: Ермолович Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилович Бронислав Зигмундович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корнилович Петр Брониславович

Отец ребёнка: Корнилович Бронислав Зигмундович

Смерть
Неизвестно

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