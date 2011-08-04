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Гнедов Леонид Сергеевич

Место рождения

Пешково, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

05.01.1939

Дата смерти

04.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939

Отец: Гнедов Сергей Федорович

Мать: Гнедова (Сухова) Ираида Петровна

Бракосочетание
02.07.1966

Жена: Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
22.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
26.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна

Смерть
04.08.2011
Причина смерти: атеросклеротическая болезнь сердца

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