Гнедов Леонид Сергеевич
Место рожденияПешково, Ногинский район, Московская область
Дата рождения05.01.1939
Дата смерти04.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939
Бракосочетание
02.07.1966
Рождение ребёнка
22.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
26.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна
Смерть
04.08.2011
Причина смерти: атеросклеротическая болезнь сердца